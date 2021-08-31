Минэнерго решило переписать план сокращения выбросов в энергетике

Министерство энергетики разрабатывает новый Национальный план сокращения выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ), поскольку не согласно с обнародованной ранее версией документа.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас все анализируем. Существующий план не выглядит логичным и разумным. Я, например, не могу понять причины, по которым под закрытие в первую очередь попали две ТЭЦ на газе… Поэтому сейчас все это переписываем", – сказал Галущенко.

По его словам, в министерстве проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему и кем принято решение первыми на закрытие поставить лучшие в техническом состоянии станции, а те, "которые уже почти разваливаются, указаны после 2027 года".

Галущенко уточнил, что разработка нового НПСВ проводится совместной рабочей группой, к которой привлечены, в частности, представители Еврокомиссии.

"Вместе с "Укрэнерго" полностью перетасовываем этот список, исходя из двух ключевых моментов. Первый – что мы синхронизуемся с ЕС. Второй – мы выводим генерацию, не отвечающую нормам", – уточнил министр.

В то же время Галущенко заявил, что не поддерживает идею перенесения выполнения НПСВ на 2038 год.

"Мне также не нравятся предложения перенести НПСВ на 2038 год. Показывают шкалу выбросов: вот здесь мы хорошо идем, а вот здесь превышаем. Отсюда предложение: перенести на 2038 год. То есть мы ничего не делали, сейчас видим проблемы, так давайте перенесем", – отметил глава Минэнерго.

Как сообщалось, ранее Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) предложила продлить сроки реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 до 2038 года, так как бизнес не сможет выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 годов.

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в 4,1 млрд евро, из которых 82% – в 2021-2027 годах.

Цель НПСВ – снизить выбросы оксидов азота на 72% к 2033 году, а выбросы серы и пыли – на 95% до 2028 года. В случае невыполнения требований НПСВ операторам установок придется останавливать работу энергоблоков.