Компания друга Медведчука начала сдавать свои АЗС в аренду

Сеть АЗК Glusco приняла решение сдать в аренду несколько автозаправочных комплексов для покрытия операционных затрат.

Об этом сообщил представитель топ-менеджмента компании, передает отраслевое издание enkorr.

"Сеть фактически банкрот – торговля газом и работа магазинов не обеспечивают покрытия текущих затрат, поэтому мы приняли решение сдать несколько станций в аренду, чтобы перекрыть нехватку средств на содержание сети и персонала", – рассказал он изданию.

По его словам, в аренду будет сдано 6-7 АЗК. На сегодняшний день два комплекса уже приступили к работе под брендом "ВОГ", один – под "Кло" и еще один – под "БРСМ". Все они находятся в Киеве.

По словам собеседника, компания вела переговоры с большинством основных участников рынка, будучи заинтересованной в получении наибольшей выгоды от сдачи станций.

Что касается грядущей смены собственника сети Glusco и его позиции в отношении передачи станций в аренду, собеседник enkorr сказал, что заключаемые договора не предусматривают продолжительных сроков аренды и в любом случае у арендаторов будет временной лаг завершения работы на комплексах Glusco.

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Как сообщалось, летом 2021 года стало известно о приобретении компанией Socar New Energy Limited сети АЗС Glusco, были начаты процедуры подачи документов для согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины. Однако чуть позже Socar решил отказаться от участия в проекте приобретения сети АЗС Glusco.

Напомним, зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.