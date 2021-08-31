Аэропорт "Киев" планирует восстановить пассажиропоток на 60-65% до конца года

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского планирует закончить 2021 год с показателями 60-65% от уровня пассажиропотока 2019 года - до порядка 1,4 млн пассажиров.

Об этом сообщил директор по развитию аэропорта Евгений Белик, передает Интерфакс-Украина.

"Летняя навигация вывела рынок Украины в среднем на 70% уровня 2019 года. Что касается аэропорта "Киев", то весенне-летнюю навигацию мы отработали с максимально хорошими показателями и восстановили пассажиропоток до уровня 70-75% эквивалентного периода 2019 года", - сказал он в интервью агентству.

Говоря о расширении карты полетов, Белик отметил, что после карантина Украина открылась для Ближнего Востока. Так, в настоящее время аэропорт "Киев" ожидает старт полетов из Кувейта Jazeera Airways.

"Мы достаточно позитивно смотрим на все страны Ближнего Востока - их пассажиру очень интересно в Украине. После карантина поток туристов из этих стран увеличился на 5-6%, что связано, в частности, с приходом авиакомпании Flynas. Также хорошо начали летать Air Arabia, FlyDubai, украинские авиакомпании - SkyUp, МАУ. Поэтому наша команда расценивает данное направление как очень перспективное. Авиация будет двигаться в эту сторону хорошими темпами", - сказал он.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского в 2020 году обслужил 704,5 тыс. пассажиров, что в 3,72 раза меньше, чем в 2019 году.