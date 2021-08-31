Начальник службы военной части в Северодонецке требовал от предпринимателя взятку в 100 тысяч, – ГБР
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Представители Теруправления Государственного бюро расследований Краматорска задержали начальника одной из служб Луганского погранотряда во время получения взятки от предпринимателя, который поставлял запчасти для военной техники.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, старший лейтенант требовал от предпринимателя 100 тыс. грн за беспрепятственное подписание накладных на поставку запчастей для военной техники.
"Военнослужащий обещал, что в случае получения "вознаграждения" он и далее будет способствовать сотрудничеству предпринимателя с пограничным отрядом", – говорится в сообщении.
Фигуранта задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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