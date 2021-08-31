Цены на нефть начали падать из-за урагана в США

Цены на нефть снизились во вторник из-за опасений, что перебои в подаче электроэнергии и наводнения в Луизиане, вызванные ураганом "Ида", сократят спрос на нефть со стороны нефтеперерабатывающих заводов, в то время как мировые производители планируют увеличить добычу.

Стоимость барреля ноябрьской нефти Brent 31 августа к 8:30 по Киеву составила $72,07 (-0,22%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по $69,06 (-0,22%). Предыдущие торгои по эталонам завершились на уровне $72,23 и $69,21 соответственно, передает отраслевое издание enkorr.

Перспектива того, что продолжительные простои нефтеперерабатывающих заводов ограничат спрос на нефть, оказала давление на цены.

Ураган "Ида" остановил или сократил производство на шести НПЗ в Луизиане, которые в сумме перерабатывают 1,92 млн барр./сут. (б/с). Это составляет около 12% нефтеперерабатывающих мощностей США.

"Поскольку компании в настоящее время оценивают ущерб, продолжительность простоя [перерабатывающих] мощностей все еще не определена", – отмечают аналитики RBC.

По словам представителей коммунальных служб, из-за "катастрофического" повреждения электросети в Луизиане перебои в подаче электроэнергии могут продлиться до трех недель. Это замедлит усилия по ремонту и перезапуску энергетических объектов.

Из-за стихийного бедствия в американской зоне Мексиканского залива нефтедобыча была сокращена на 1,72 млн б/с. Перед ураганом персонал нефтяных платформ был эвакуирован, и для получения объективной информации о состоянии объектов потребуется несколько дней, предупреждают представители нефтедобывающих компаний.

Рост цен на нефть также сдерживается ожиданиями, что на сентябрьском министерском саммите группы ОПЕК+ будет решено увеличить производство еще на 400 тыс. б/с. Саммит группы намечен на ближайшую среду. Делегаты ожидают дальнейшего увеличения добычи, однако министр нефти Кувейта заявил в воскресенье, что этот план может быть пересмотрен на фоне опасений по поводу бушующих инфекций COVID-19 в Азии, ограничивающих спрос на топливо.