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Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин

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Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июле 2021 года увеличился на 0,48% или на $0,44 млрд в долларах США и составил $92,96 млрд, при этом снизился на 0,6% в гривне – до 2,49 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, прямой госдолг в июле этого года в долларовом выражении возрос на 0,59% – до $82,35 млрд, в гривневом – сократился на 0,48%, до 2,21 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 1,1% – до $45,52 млрд (в гривне – на 0,03% – до 1,22 трлн грн).

Гарантированный государством долг в июле в долларовом эквиваленте снизился на 0,37% – до $10,61 млрд, в гривне - на 1,47%, до 285,29 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 2,99% в долларовом эквиваленте и на 16,7% – в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам июля выросла до 36,83%, в гривне - до 36,61%, однако доля в СПЗ снизилась до 12,99%, в евро до 12,99%, при этом доля обязательств в иене осталась на уровне 0,58%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в июле укрепился до 26,89 грн/$1 по сравнению с 27,18 грн/$1 в июне.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн – до 602,5 млрд грн. При этом пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+9
Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин - Цензор.НЕТ 3868
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31.08.2021 16:58
+7
Госдолг в июле увеличился почти до $93 миллиардов, – Минфин - Цензор.НЕТ 5137
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31.08.2021 13:37
+6
Зростаємо небувалими темпами.
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31.08.2021 12:34
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Зростаємо небувалими темпами.
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31.08.2021 12:34 Відповісти
Державний та гарантований державою борг України
(млн. грн.)

на 31.12.2013 --- 584 114,1
на 31.12.2018 --- 2 168 627,1
на 31.07.2021 --- 2 499 392,5
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01.09.2021 10:15 Відповісти
евреи берут кредиты и тупо их разворовывают и долги на Украину и Украинцы расплачиваются своей нищетой!
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31.08.2021 13:35 Відповісти
Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин - Цензор.НЕТ 3868
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31.08.2021 16:58 Відповісти
Госдолг в июле увеличился почти до $93 миллиардов, – Минфин - Цензор.НЕТ 5137
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31.08.2021 13:37 Відповісти
А давайте продадим ******** оптом по демпингу в бордели ОАЭ. С долгами подрасчитаемся.
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31.08.2021 14:21 Відповісти
вы только не говорите это главнокомандующему а то расстроится
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31.08.2021 15:54 Відповісти
Госдолг увеличился до $93 миллиардов, – Минфин - Цензор.НЕТ 3109
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31.08.2021 16:56 Відповісти
чому бідні ( в загалі) - бо дурні....- а чому дурні .....)))))
п.с 30-ть років "Незалежності" - пора розумнішшати ...
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31.08.2021 17:33 Відповісти
Зачекайте, он через рік по ОДВП платити. Платити будемо ми з податків, а потім ще й через здешевлення гривні через намагання вивести кошти.
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31.08.2021 22:54 Відповісти
ЗЕБИЛЫ я вас поздравляю , Осел сдержал свое слово и закончил эпоху петиной бедности , ну а то что началась эпоха ослиной нищеты , то уже мелочи , он же вас не обещал кормить по дороге к зеленому процветанию.
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01.09.2021 10:53 Відповісти
Госдолг Украины увеличился и количество млрд. $ у Коломойского и Ахметова увеличились, совпадение, не думаю
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01.09.2021 12:01 Відповісти
 
 