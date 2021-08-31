Квартальная выручка сервиса видеосвязи Zoom впервые превысила $1 миллиард

Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, впервые в своей истории зафиксировала квартальную выручку выше $1 млрд.

Как сообщают в компании, этот показатель во втором финквартале увеличился на 54%, до $1,02 млрд с $663,5 млн годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Zoom на уровне $991 млн, передает Интерфакс-Украина.

Темпы роста выручки существенно замедлились по сравнению с прошлым годом, когда она подскочила более чем в 4 раза на фоне высокого спроса на услуги сервиса в условиях удаленной работы в период пандемии коронавируса. Теперь, когда многие компании возвращают сотрудников в офисы, спрос на услуги конференц-связи ослабевает.

Чистая прибыль компании по итогам квартала, завершившегося 31 июля, выросла до $316,9 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с $185,7 млн, или $0,63 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,36 на акцию, превысив средний прогноз рынка в $1,16 на акцию.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom, число сотрудников которых превышает 10 человек, составляло порядка 504,9 тыс.

Zoom ожидает, что в текущем квартале ее выручка вновь будет выше $1 млрд. В то же время прогноз компании для скорректированной прибыли - $1,07-1,08 на акцию – оказался слабее ожиданий рынка ($1,1 на акцию).

Zoom повысила прогноз выручки на весь текущий год до $4,01-4,02 млрд с $3,98-3,99 млрд, скорректированной прибыли - до $4,75-4,79 на акцию с $4,56-4,61 на акцию.

Акции компании подешевели на 12% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 3%.