"Кернел" Веревского выкупит акции на $250 миллионов в течение двух лет

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания агропромышленной группы "Кернел", на внеочередном собрании акционеров приняла решение выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций на общую сумму $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже PLN50 и не выше PLN65.

Об итогах состоявшегося 30 августа собрания акционеров агрохолдинг сообщил на Варшавской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что решение о выкупе своих акций было принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. При этом агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х является комфортным показателем для ведения хозяйственной деятельности.

"Выкупленные акции впоследствии будут аннулированы, сохранены, проданы или использованы для таких законных целей, которые совет директоров сочтет целесообразными", - указано в сообщении компании.

Согласно биржевому сообщению, акционеры "Кернела" уполномочили совет директоров компании выполнять данную резолюцию в том формате, в котором они сочтут это нужным, в том числе позволить им заключить агентский договор с выбранной инвестиционной фирмой для выкупа акций.

Помимо того, акционеры на собрании утвердили план поощрения топ-менеджмента компании путем ратификации с ними соглашений о пут-опционах.

"Кернел" – крупный производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. Крупнейшим совладельцем "Кернела" через Namsen Ltd является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат парламента Украины Виталий Хомутынник, владеет 4,99% акций "Кернела".

"Кернел" в третьем квартале 2021 финансового года ФГ получил $52,9 млн чистой прибыли против $25 млн чистого убытка за аналогичный период минувшего года, ее показатель EBITDA вырос на 7% - до $111 млн, выручка компании в январе-марте 2021 года выросла на 66% - до $1,73 млрд в связи с интенсивным ростом цен на зерновые и масличные культуры.