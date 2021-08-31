"Киевстар" увеличил доход во втором квартале до 8 миллиардов

Мобильный оператор "Киевстар" во втором квартале 2021 года увеличил общий доход на 18,1% по сравнению с апрелем-июнем 2020 года – до 7,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, за второй квартал "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 17,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 4,78 млрд грн. При этом маржа EBITDА сократилась на 0,4 процентных пунктов (п.п.) – до 67,4%, передает Интерфакс-Украина.

Доходы от услуг мобильной связи увеличились на 18% – до 6,6 млрд грн.

Кроме того, оператор отметил, что во втором квартале 2021 года потребление минут на абонента (MoU) сократилось на 3,3% – до 620 с 641 за аналогичный период прошлого года. При этом использование мобильного интернета в апреле-июне выросло на 23,6% – до 6,2 гигабайта на абонента, в то время как средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 16,4% и составил 84 грн.

Абонентская база во втором квартале 2021 года выросла на 2,1% и составила 25,9 млн. Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5%, до 1,16 млн пользователей.

Капитальные затраты "Киевстара" сократились за указанный отчетный период на 6,34% в сравнении со вторым кварталом 2020 года и составили 1,462 млрд грн. По данным компании, в целом за полгода капитальные затраты "Киевстара" составили 2,54 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности, а также на улучшение качества услуг.

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в первом полугодии 2021 осуществил модернизацию IT-систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.

В январе-июне-2021 "Киевстар" перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2020 года пользовались около 25,9 млн абонентов мобильной связи и около 1,1 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Международная группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.