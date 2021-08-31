Центральный банк Афганистана запретил населению снимать со счетов больше $200 в неделю

Центральный банк Афганистана ограничил снятие денег с личных счетов клиентов в размере не более $200 в неделю

Как сообщает издание The Khaama Press, в директиве центробанка сказано, что такие меры носят временный характер и связаны с финансовыми трудностями в стране.

При этом Центральный банк Афганистана предписал всем частным банкам страны возобновить работу и разрешил клиентам совершать переводы средств онлайн.

Выпустили через несколько часов после начала протестов населения Кабула против закрытия банков и пунктов обмена валюты.

Отметим, что банки столицы Афганистана закрылись 15 августа после захвата города боевиками "Талибана".