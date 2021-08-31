Апелляционный суд запретил экс-владельцу "Дельта Банка" Лагуну выезжать за границу

Киевский апелляционный суд 6 июля удовлетворил жалобу государственного "Ощадбанка" и отменил решение Печерского райсуда г. Киева, которым было удовлетворено ходатайство Николая Лагуна и отменено временное ограничение в праве выезда за границу, которое было введено на срок до погашения им долга перед "Ощадбанком" на сумму 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро.

Об этом сообщает Finbalance.

Таким образом, суд отменил разрешение бывшему владельцу "Дельта Банка" на выезд за границу, полученное им в Печерском райсуде Киева в феврале 2021 года.

Ранее Верховный суд своим решением от 11 октября 2017 года вынес решение о взыскании этой задолженности (более 4,3 млрд грн) с Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед "Ощадбанком" по договорам о корсчетах.

Печерский районный согласился с аргументом, что поскольку заявитель представил доказательства, что на все его имущество наложен арест в пределах исполнительных производств, "то он не имеет объективной возможности его реализовать, а средства направить на погашение задолженности, а следовательно, отсутствует факт уклонения от выполнения своих обязательства "обязательств".

Кроме того, суд отметил, что Лагун является стороной или свидетелем в судебных спорах за рубежом, которые рассматривает Международный центр по урегулированию инвестиционных споров против Республики Беларусь и Английский суд.

Потому, суд пришел к выводу, что экс-владелец "Дельта Банка" нуждается в правовой помощи от иностранных адвокатов и проведении встреч с ними за пределами Украины.

Однако, Киевский апелляционный суд назвал выводы суда ошибочными.

"Доводы о необходимости пересечения границы в связи с участием в судебных заседаниях иностранных судов, коллегия судей считает необоснованными, так как согласно предоставленным документам видно, то Лагуна в указанных делах представляет команда юристов, каких-либо судебных решений о его обязательном присутствии в заседаниях хозяйственных иностранных судах не предоставлено", – говорится в решении апелляционного суда.

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В августе 2020 года Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.