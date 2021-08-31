В Украине зафиксировали 1 356 новых случаев COVID-19

На утро 31 августа в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 75 детей и 31 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 470 человек, умер 51 пациент, выздоровело – 1 257. Кроме того, совершили 46 014 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело – 2 207 940, летальных случаев зафиксировали 53 789, также провели 11 980 323 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 359 417 человек, за прошедшие сутки – 150 482. Полностью иммунизированы 3 722 707 человек.

Днем ранее, 30 августа, сообщали о 749 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.