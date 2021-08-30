Планы по производству Ан-132 в Саудовской Аравии приостановлены, – гендиректор "Антонова"

Планы по организации сборки самолетов Ан-132 на новом заводе в Саудовской Аравии, которую планировалось запустить в 2021 году, приостановлены.

Об этом гендиректор госпредприятия "Антонова" Сергей Бычков сообщил в интервью изданию Апостроф.

"На сегодняшний день в Саудовской Аравии сменилось правительство, они начали лоббировать Airbus, а с нами сотрудничество пока приостановилась", – сказал Бычков.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии планировалось организовать производство самолета на базе Ан-32 под названием АН-132.

"Единственным условием было поменять украинские двигатели на западные. К сожалению, со стороны нашего руководства была допущена тактическая ошибка: было решено не только перепроектировать самолет и поменять двигатели, но и поменять систему управления и так далее. Самолет изменился внешне", – уточнил глава "Антонова".

Он отметил, что обсуждал вопрос возобновления проекта с принцем Саудовской Аравии.

"Они готовы возобновить работу, потому что мы уже имеем соответствующий опыт, знаем слабые стороны проекта, как их устранить, что проектировать и какой нужно получить самолет. Если не в этом году, то в начале следующего надеемся подписать контракт с Эр-Риядом на совместное создание такого самолета, который со временем будет выпускаться на авиазаводе в Саудовской Аравии. Для этого предприятия уже выделили место", – сказал Бычков.

По его словам, новый самолет на базе самолета Ан-132Д может быть востребован в странах Африки, Южной Америки, Ближнего Востока, Азии.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года ГП "Антонов", компания Taqnia Aeronautics, подразделение саудовской Technology Development and Investment Co, и WAHAJ, филиал SIPCHEM, подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании по организации производства Aн-132.

Планировалось, что на первом этапе производства начальная партия серийных Ан-132 будет построена на ГП "Антонов" в кооперации с TAQNIA и WAHAJ. Следующие этапы предусматривают создание производственных мощностей на территории Саудовской Аравии.

В ГП "Антонов" тогда отмечали, что сборка серийных Ан-132 на новом заводе в Саудовской Аравии должна быть запущена в 2021 году.

Напомним, в апреле 2016 года "Антонов" и компания Taqnia Aeronautics (Саудовская Аравия) договорились о разработке и производстве легкого транспортного самолета Ан-132(обновленная версия на базе Ан-32 и Ан-26) в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия будет обладать правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами на самолет.

Aн-132 − многоцелевой самолет, созданный совместно ГП "Антонов" и KACST, предназначенный, в частности, для перевозки военных и военного оборудования.