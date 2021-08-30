БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
705 відвідувачів онлайн
Новини Комунальні послуги
1 294 2
КМДА (821) Київ (4311) реконструкція (241) Станція в Бортничах (16)

Власти Киева признали срыв сроков реконструкции Бортнической станции аэрации

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Власти Киева признали срыв сроков реконструкции Бортнической станции аэрации

Перераспределение средств, предусмотренных для реконструкции первой очереди Бортнической станции аэрации, обусловлено смещением сроков строительства из-за смены генерального подрядчика.

Об этом в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) сообщили в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Организация подряда, выполнявшая работы на объекте, не смогла справиться с ними, что и стало причиной остановки реализации проекта… Учитывая технологический процесс строительства, были внесены изменения в график выполнения работ со смещением на 2022 год, а также произведено перераспределение бюджетных средств с целью их рационального и полного использования", – сообщили в департаменте КГГА.

Согласно сообщению, ЧАО "АО "Киевводоканал" провел открытые торги для определения нового подрядчика. Так, 29 июля был заключен договор с новым исполнителем работ, и строительные работы на проекте возобновлены.

По данным ProZorro, победителем тендера на проведение работ с предложением 320,8 млн грн стало ООО "Укрметал Буд". Ранее, в 2018 году подрядчиком было определено ПАО "Киевметробуд".

Как указано в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Укрметал Буд" является Алексей Дорош. Согласно годовому отчету компании за 2020 год, ее чистая прибыль составила 1,2 млн грн, выручка – 23,1 млн грн.

Как сообщалось, в конце августа КГГА утвердила перераспределение 16,1 млн грн в 2021 году на строительство ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет сокращения объема финансирования работ по реконструкции первой очереди Бортнической станции аэрации.

Из этой суммы 12,1 млн грн направят на реконструкцию дюкерных переходов через Днепр, 4 млн грн – на противооползневые работы на склоне Батыевой горы, а также по ул.Лукьяновской, 46.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деньги закончились?
показати весь коментар
30.08.2021 20:55 Відповісти
Київ захлібнеться в багні. Дніпро теж. Жаль, що будинок Боксера на горі.
показати весь коментар
30.08.2021 21:03 Відповісти
 
 