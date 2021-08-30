Власти Киева признали срыв сроков реконструкции Бортнической станции аэрации

Перераспределение средств, предусмотренных для реконструкции первой очереди Бортнической станции аэрации, обусловлено смещением сроков строительства из-за смены генерального подрядчика.

Об этом в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) сообщили в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Организация подряда, выполнявшая работы на объекте, не смогла справиться с ними, что и стало причиной остановки реализации проекта… Учитывая технологический процесс строительства, были внесены изменения в график выполнения работ со смещением на 2022 год, а также произведено перераспределение бюджетных средств с целью их рационального и полного использования", – сообщили в департаменте КГГА.

Согласно сообщению, ЧАО "АО "Киевводоканал" провел открытые торги для определения нового подрядчика. Так, 29 июля был заключен договор с новым исполнителем работ, и строительные работы на проекте возобновлены.

По данным ProZorro, победителем тендера на проведение работ с предложением 320,8 млн грн стало ООО "Укрметал Буд". Ранее, в 2018 году подрядчиком было определено ПАО "Киевметробуд".

Как указано в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Укрметал Буд" является Алексей Дорош. Согласно годовому отчету компании за 2020 год, ее чистая прибыль составила 1,2 млн грн, выручка – 23,1 млн грн.

Как сообщалось, в конце августа КГГА утвердила перераспределение 16,1 млн грн в 2021 году на строительство ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет сокращения объема финансирования работ по реконструкции первой очереди Бортнической станции аэрации.

Из этой суммы 12,1 млн грн направят на реконструкцию дюкерных переходов через Днепр, 4 млн грн – на противооползневые работы на склоне Батыевой горы, а также по ул.Лукьяновской, 46.