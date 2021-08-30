Украинские вузы разместили на счетах в госбанках 2,4 миллиарда

По состоянию на 1 августа объем средств высших и профессионально-технических заведений в госбанках составил 2,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает Finbalance.

Всего с начала года на счетах вузов и заведений профтехобразования было размещено 3,5 млрд грн, а возвращено – 1,1 млрд грн.

Наибольший объем средств в госбанках разместили учебные заведения Киева (568,6 млн грн), Днепропетровской (388,2 млн грн), Харьковской (299,1 млн грн), Полтавской (266,4 млн грн) и Запорожской (256,5 млн грн) областей.

Как сообщалось, в 2020 году заведения высшего образования Украины в 2020 году разместили на депозитах в государственных банках 3,78 млрд грн временно свободных бюджетных средств от предоставления платных услуг.

По данным Министерства финансов, за год 87 вузов получили доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 240,6 млн грн.