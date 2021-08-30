Нацбанк отозвал лицензии у пяти финансовых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у пяти финучреждений на основании их собственных заявлений.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 августа, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, у ООО "Первый Инвестиционный Альянс" отозвана лицензия на предоставление услуг по факторингу.

У ООО "Фактор Стандарт" отозваны четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, на оказание услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

У ООО "Фин Капитал" также отозваны четыре лицензии: на оказание услуг по факторингу, на оказание услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

У "Кредитного союза "Галицкий" отозвана лицензия на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Обязательства кредитного союза по состоянию на 30 июня составляли 2,2 млн грн, из них обязательства по взносам (вкладам) членов кредитного союза на депозитные счета составили 1,7 млн грн. В то же время активы кредитного союза составили 4,4 млн грн (0,19% от общего объема активов кредитных союзов на рынке), уточняет Нацбанк.

Кроме того, отозвана одна из лицензий у ООО "ФК "Прыватни Инвестиции" (ЕГРПОУ 37356981),а именно лицензия на предоставление гарантий. В то же время эта финкомпания продолжает свою деятельность и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности, в частности лицензии на предоставление услуг факторинга, на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.