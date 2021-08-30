Минобороны закупило авиационное топливо еще на 430 миллионов

Министерство обороны 27 августа определило компании "Люкс Краина", ТД "Сокар Украина" и "ОККО Контракт" победителями тендера на поставку 17 тыс. тонн авиационного топлива на общую сумму 427,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, сообщает отраслевое издание enkorr.

В частности, "Сокар Украина" признано победителем по двум лотам на поставку авиатоплива общим объемом 6,3 тыс. тонн с ценой 25 155 грн за тонну.

Победителем еще по двум лотам – на 2,3 тыс. и 3,8 тыс. тонн –признана компания "ОККО Контаркт" с ценой 25 154 грн за тонну.

Кроме того, победу на поставку топлива по лоту на 4,6 тыс. тонн одержала "Люкс Краина", предложившая продукт по 25 155 грн за тонну.

Срок отгрузки топлива по условиям тендера по разным лотам составляет 30 и 60 дней с дня подписания контракта. Оплата будет произведена в течение 30 дней.

Поставка осуществляется на условиях DDP, то есть цена включает затраты на доставку топлива до воинских частей, страховку и прочие расходы.

Напомним, Министерство обороны Украины 2 и 5 августа по результатам тендеров заключило контракты на поставку 26,46 тыс. тонн авиатоплива.

Тогда "Сокар Украина" получила подряд на поставку 3,25 тыс. тонн топлива по 25 165 грн/т, "Окко Контракт" – на 6,5 тыс. тонн по 25 165 грн/т, "Люкс Краина" – 3,46 тыс. тонн по 25 104 грн/т и "Эксон Юк" – 3,25 тыс. тоннт по 24 913 грн/т.

Напомним, в 2020 году Министерство обороны подписало договора на поставку 126,8 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок, что на 70% больше, чем в 2019 году, а также 62,29 тыс. тонн авиационного топлива (+55%), 6,7 тыс. тонн низкооктанового бензина А-80, 2,65 тыс. тонн бензина марки А-92 и 636 тонн – А-95.