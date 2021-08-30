"Укрзализныця" блокирует перевозку угля с государственных шахт на склады ТЭС, – профсоюз

АО "Укрзализныця" не выполняет заявок госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" на предоставление необходимого количества вагонов для отправки угля для ТЭС "Центрэнерго".

Об этом сообщили в Добропольской местной организации Национального профсоюза горняков Украины (НПГУ), сообщает Конфедерация свободных профсоюзов.

По словам главы местной профсоюзной организации Владимира Сушицкого, сейчас добытый уголь вынужденно хранится на аварийных складах шахт.

"Подобная ситуация имела место и в прошлом месяце. Тогда аварийные склады ГП "Добропольеуголь-вывод" тоже были переполнены углем и это грозило остановкой шахтам "Алмазная" и "Добропольская", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Добропольская местная организация НПГУ обратилась к министру энергетики Герману Галущенко, министру инфраструктуры Александру Кубракову и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой оказать содействие в обеспечении вагонами для перевозки угля с ГП "Добропольеуголь-добыча" на ПАО "Центрэнерго".

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической – запасы топлива продолжают сокращаться, несмотря на снижение производства электроэнергии на ТЭС.

Так, по состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше, чем предусмотрено графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго.