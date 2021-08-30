Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ
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По предварительным данным, объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд).
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В т же время объем частных переводов по всем каналам из Украины за границу в первом полугодии оценивается в $482 млн, из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%.
Как сообщалось, Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13,3 млрд.
Напомним, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% или на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.
По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.
Будь ласка, зачекайте...
Кому еще не ясно, почему ЗЕбаннда в лице Гетьманцева пытается выворачивать карманы украинцев?
Поэтому надо просто все взять и поделить. Между слугами урода...
по сути рост денежных переводов говорит только о том,что количество заробитчан увеличивается и идет постепенный рост их зарплат.
а насчет "все взять и поделить",так это главная задача любой власти и насколько ей хватает наглости в этой дележке зависит как живет народ при такой власти.
у сегодняшней власти полнейшая ХУЦПА
руют хаты то есть большая часть вымывается в через сферу торговли и услуг в официальную
экономику
в месяц от 200евро или баксов множим ну хотябы на 2 миллиона получаем под пол-лярда
оборотных жывых денех так это мелочи конечно.....
"пол-лярда
оборотных жывых денех так это мелочи конечно....."
но и нэвэлики гроши
и конечно же столько в экономику не попадает
объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрдИсточник:https://biz.censor.net/n3285341 т.е всего в месяц миллиард,пол ярда никак не тратится.
о чем спор?
пенсионеры и учатся дети эти деньги попадут прежде всего в местный мелкий
и средний бизнес и ктото чтото заработает, да это не вылыки гроши но извините
если тонущий хватается за соломинку а тут целая доска может спасти