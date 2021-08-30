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Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ

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Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ

По предварительным данным, объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд (в эквиваленте), что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В т же время объем частных переводов по всем каналам из Украины за границу в первом полугодии оценивается в $482 млн, из них через системы перевода средств отправлено примерно 60%.

Как сообщалось, Национальный банк прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13,3 млрд.

Напомним, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% или на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.

По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+18
Т.е. заробитчане переводят в Украину в 2 раза больше, чем давал транзит кацапского газа.

Кому еще не ясно, почему ЗЕбаннда в лице Гетьманцева пытается выворачивать карманы украинцев?
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30.08.2021 19:46
+11
В стране, которую грабят все кому не лень, заробитчане - это наша последняя надежда.
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30.08.2021 20:55
+8
Логично.
Поэтому надо просто все взять и поделить. Между слугами урода...
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31.08.2021 01:52
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Т.е. заробитчане переводят в Украину в 2 раза больше, чем давал транзит кацапского газа.

Кому еще не ясно, почему ЗЕбаннда в лице Гетьманцева пытается выворачивать карманы украинцев?
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30.08.2021 19:46 Відповісти
ну как бы за транзит бабки шли в бюджет,а от заробитчан мимо. хоть 50 млрд. переведут стране от этого ни холодно ни жарко,все равно основная масса денег пойдет в кубышки,остальное потратится на бытовую технику и электронику т.е. получат ритейлеры-контрабандисты,малая часть пойдет в экономику на проедание,строительство,учебу ...
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30.08.2021 21:37 Відповісти
ну и че прям с бюджета не воровали
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31.08.2021 00:23 Відповісти
а я где то об этом написал? это не одобрение , а констатация факта. с бюджета в виде откатов может и половина уходить, но все таки, что то но останется.
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31.08.2021 09:35 Відповісти
Логично.
Поэтому надо просто все взять и поделить. Между слугами урода...
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31.08.2021 01:52 Відповісти
я имел в виду,что новость о переводах заробитчан подается НБУ так, как будто бы это показатель улучшения в экономике Украины.
по сути рост денежных переводов говорит только о том,что количество заробитчан увеличивается и идет постепенный рост их зарплат.
а насчет "все взять и поделить",так это главная задача любой власти и насколько ей хватает наглости в этой дележке зависит как живет народ при такой власти.
у сегодняшней власти полнейшая ХУЦПА
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31.08.2021 09:50 Відповісти
Если убрать эти деньги из экономики вот тогда и увидите реальный курс гривны.Я скажу что то что переводят меньшая часть от того что привозят налом.
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31.08.2021 11:43 Відповісти
это как мимо если на эти деньги здесь живут их семьи и ещё строят себе жильё или ремонти-
руют хаты то есть большая часть вымывается в через сферу торговли и услуг в официальную
экономику
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31.08.2021 09:54 Відповісти
большАя но не бОльшая. бОльшая все таки, оседает в виде накоплений. а учитывая что сфера торговли и услуг наполовину находятся в тени,то влияние этих денег на официальную экономику и состояние госбюджета минимальное.
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31.08.2021 10:02 Відповісти
то есть заробитчане ещё должны вывести из тени экономику? а то что их семьи тратят
в месяц от 200евро или баксов множим ну хотябы на 2 миллиона получаем под пол-лярда
оборотных жывых денех так это мелочи конечно.....
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31.08.2021 10:24 Відповісти
зачем ты мне задаешь тупой вопрос? где я написал что заробитчане чего то там должны?
"пол-лярда
оборотных жывых денех так это мелочи конечно....."

но и нэвэлики гроши
и конечно же столько в экономику не попадает
объем частных денежных переводов традиционными и неформальными каналами в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрдИсточник:https://biz.censor.net/n3285341 т.е всего в месяц миллиард,пол ярда никак не тратится.
о чем спор?
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31.08.2021 10:44 Відповісти
ты забыл что есть такое понятие как соц.напряжённость на эти деньги живут
пенсионеры и учатся дети эти деньги попадут прежде всего в местный мелкий
и средний бизнес и ктото чтото заработает, да это не вылыки гроши но извините
если тонущий хватается за соломинку а тут целая доска может спасти
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31.08.2021 11:41 Відповісти
В стране, которую грабят все кому не лень, заробитчане - это наша последняя надежда.
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30.08.2021 20:55 Відповісти
За офіційними даними Держстату, за 6 місяців 2021 року експорт товарів та послуг становив $34,9 млрд. Схоже, продукція рабсили стає основною статтею українського експорту: люди в нас хороші, на відміну від того, що вітчизняні виробники сторюють руками...
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31.08.2021 00:32 Відповісти
Вот кто настоящие кормильцы, а не быдланы с домбаса Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов, – НБУ - Цензор.НЕТ 2797
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31.08.2021 09:07 Відповісти
Зеленые аж трусятся - так хочется наложить лапу на деньги людей.
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31.08.2021 09:44 Відповісти
когда нибудь заробитчанам поставят памятник
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31.08.2021 09:49 Відповісти
Гениально!!!!!!!!! И, знаете, креативненько!)))) +300%
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31.08.2021 16:33 Відповісти
 
 