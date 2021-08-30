Поступления от растаможки евроблях по льготным правилам превысили 1 миллиард, – Таможенная служба

За период с 15 июня по 27 августа в государственный бюджет поступило более 1 млрд грн в результате упрощенного таможенного оформления 28 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В ведомстве напомнили, что льготные условия таможенного оформления будут действовать до 10 ноября.

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Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля. Закон начал работать 15 июня.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.