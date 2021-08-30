Россия построит в оккупированном Севастополе логистический комплекс для военных за $230 миллионов

Российские власти планируют построить в оккупированном Севастополе новый производственно-логистический комплекс для вооруженных сил России за 17 миллиардов рублей (около $230 млн по текущему курсу).

Соответствующее соглашение на российском форуме "Армия-2021" подписали Минобороны РФ, банк РНКБ и компания "УК Совфрахт", сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии".

"Заемщиком выступает ООО "УК Совфрахт", концессионер проекту. Окончательная стоимость строительства составит около 17 млрд рублей. ВВК "Севастополь" станет крупнейшим логистическим центром в Крыму", – сообщили в банке РНКБ.

Планируется, что "Оптово-распределительный центр "Севастополь" будет построен на отдельном участке, согласованном с оккупационными властями города.

Как сообщалось, Кабмин оценивает совокупные потенциальные убытки Украины от оккупации Крымского полуострова РФ в $100 млрд.