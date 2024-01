Госпредприятие Минздрава купило японских лекарств на 290 миллионов по цене дешевле других заказчиков

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 16 августа по результатам тендера заказала компании Magnipharma (Латвия) лекарства от туберкулеза на 287,28 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до декабря на условиях DAP (без растаможки) поставят препарат деламанид под торговым названием "Дельтиба" для лечения легочной формы мультирезистентного туберкулеза.

Производителем препарата является японская фирма Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., упаковщиком – фирма AndersonBrecon UK Ltd (Великобритания), а за выпуск серии отвечает компания R-Pharm Germany GmbH (Германия). В целом заказали 3,92 млн таблеток дозировкой 50 мг по 73 грн за штуку.

Как отмечает издание, сейчас ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" готовится заказать у другого поставщика препарат "Дельтиба" по цене 107-110 грн за таблетку 50 мг. Это в полтора раза дороже, но партия значительно меньше – 5 180 таблеток.

В июне тюремщики и Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии заказывали эти лекарства по 115 грн за таблетку. В прошлом году тюремщики заказывали их по 113 грн, а Институт – по 91 грн.

По данным из открытых источников, аналогов препарату "Дельтиба" по действующему веществу нет.

Единственным конкурентом победителя тендера "Медицинских закупок Украины" было ООО "ДИАТ" с таким же препаратом. Никто не снижал цену в ходе торгов. Формальная экономия относительно ожидаемой стоимости составила всего 0,2%.

Латвийская Magnipharma с уставным капиталом 145 тыс. евро во главе с Викторией Годлевской принадлежит латвийской Lichtmann Group латыша Виталия Митрофанова.

Всего с 2020 года победитель получил подрядов у МЗУ на 403,71 млн грн.