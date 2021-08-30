Полицейские брали взятки за пропуск перегруженных фур на Херсонщине, – СБУ
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Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную сему получения взяток с водителей перегруженных фур, которую организовали трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы схемы привлекли к ее реализации в качестве посредника местного предпринимателя.
"Дельцы требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхнормативных грузов. Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник", – сказано в сообщении.
По данным следствия, схема работала с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.
"Сейчас два участника преступной группировки задержаны. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы", – сообщили в СБУ.
В ходе обысков изъято большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрание им меры пресечения.
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