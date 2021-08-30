Объем проданных земель вырос в августе в 3 раза, – Минагрополитики

В августе площадь земель, по которым зарегистрированы сделки в рамках рынка земли, составила 17,2 тыс. га, что почти в три раза больше, по сравнению с июлем (6 тыс. га).

Об этом сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дзьода, передает пресс-служба министерства.

"Мы видим тенденцию к увеличению сделок купли-продажи почти в три раза. Можно сказать, что уровень доверия людей к земельной реформе увеличился. Сегодня среднее количество сделок в день составляет около 200, средний размер земельного участка колеблется в пределах 2 гектаров. Всего на данный момент насчитывается около 11 тыс. сделок", – рассказал чиновник.

Он добавил, что лидером остается Полтавская область, там зафиксировано наибольшее транзакций общим объемом 2,7 тыс. га, или более 0,12% от всей площади сельхозземель области. Далее в тройке лидеров – Харьковская и Кировоградская области, где было продано 0,10% и 0,09% всей площади сельхозземель соответственно.

"Наша аналитика показывает, что в 65% сделок фигурирует товарная земля, остальные 35% – личное крестьянское хозяйство (ЛКХ)", – отметил замминистра.

В свою очередь заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко сообщил, что уже завершается работа над запуском автоматизированной системы мониторинга земельных отношений.

"Пока система мониторинга полноценно заработает, все ключевые цифры, характеризующие рынок земли, можно посмотреть на сайте Госгеокадастра в разделе "Мониторинг земельных отношений", – напомнил Мирошниченко.

По его словам, на прошлой неделе завершилась работа над обновлением технического задания на функционирование системы мониторинга, отражающей информацию по каждому кадастровому номеру.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.