"Укрзализныця" потратит 4 миллиона по поиск нового руководства

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" 25 августа по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн" о подборе персонала на общую сумму 3,89 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, компания должна до конца года подобрать кандидатуры на должности председателя, его заместителей и членов правления "Укрзализныци" за 1,98 млн грн. Кроме того, отберут кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныци" за 1,91 млн грн.

При этом один из заводов "Укрзализныци" – АО "Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод" – на тендере предложил подобрать председателя, его заместителей и членов правления на 15% дешевле.

Завод объяснил предложенную цену в 1,72 млн грн наличием собственных специалистов по отбору персонала, материально-технической базы и современных технических средств и технологий для анализа и поиска кандидатов, что позволяет ему не привлекать сторонние организации.

Однако "Укрзализныця" отклонила более дешевое предложение своего же завода, потому что он не подтвердил наличие в штате квалифицированного персонала в необходимом количестве

На том же основании от участия в обеих тендерах отклонили ООО "Маунт Поинт", которое также предлагало выполнить задачу дешевле компании-победителя.

В итоге победителем торгов выбрали следующую по цене "Экзекьютив Серче Юкрейн". Сумма договоров с этой фирмой на 41% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 6,64 млн грн.

Более дорогими соперниками победителя тендера были ООО "Крестон Джи Си Джи Едвайзори", ООО "Педерсен энд Партнерс", ООО "Телент Эдвайзорс" и – на одном тендере ООО "Уорд Хауэл Украина".

Созданная в 2015 году киевская "Экзекьютив Серче Юкрейн" принадлежит фирме Executive Search Baltics (Латвия), конечными бенефициарами по которой является директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина. Украинская и латвийская фирмы входят в рекрутинговое сеть "Amrop".

Всего с 2019 года "Экзекьютив Серче Юкрейн" получила подрядов на 6,25 млн грн.

Напомним, в июле филиал "Центр сервисного обеспечения" уже заказывала ООО "Телент Эдвайзорс" поиск и подбор кандидатур на должности председателя, его заместителей и членов правления за 578 тыс. грн. В прошлом году ООО "Бойден Украина" получила 838 тыс. грн за подбор кандидатов на должность председателя правления. Кроме того, в 2019 году фирма Pedersen&Partners GmbH (Австрия) без торгов взяла 650 тыс. грн на подбор кандидатов на ключевые руководящие должности.

Как сообщалось. Кабинет министров 11 августа назначил на должность и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина.

Камышин является советником министра инфраструктуры Александра Кубракова. С января 2020 года он занимает должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова. Он также с 2011 года является издателем портала об агробизнесе Latifundist Media.