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СБУ обнаружила канал легализации иностранцев под видом бизнесменов через Торговую палату

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СБУ обнаружила канал легализации иностранцев под видом бизнесменов через Торговую палату

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла незаконную деятельность отдельных должностных лиц Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины, занимавшихся легализацией иностранцев из государств так называемого "миграционного риска".

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ТПП за денежное вознаграждение помогали иностранцам получать вид на жительство в Украине под видом предпринимателей.

"Фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых "бизнесменов" из стран Ближнего востока и Центральной Азии и содействовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины", – сказано в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в размере от $1 тыс. до $3 тыс. изготавливали фиктивные приглашения для въезда иностранцев, а также содействовали в подготовке документов для их подачи в Министерство юстиции и Государственную миграционную службу.

В дальнейшем это послужило основанием для оформления документов на право пребывания в Украине, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу страны и выезжать в страны ЕС.

Решается вопрос об уведомлении фигурантов о подозрении в совершении уголовных преступлений и избрании меры пресечения, сообщили в СБУ.

Автор: Михайло Орлюк
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