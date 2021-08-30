"Укрзализныця" выпустит в рейс еще 9 отремонтированных пассажирских вагонов до конца месяца

С начала 2021 года "Укрзализныця" провела капитально-восстановительный ремонт семи пассажирских купейных вагонов-трансформеров, которые уже курсирую на маршруте Запорожье - Киев. Следующая партия из 9 отремонтированных вагонов будет выпущена в рейс в сентябре.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, в целом "Укрзализныця" до конца 2021 планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов.

"Работы осуществляются на собственных производственных мощностях. После такой модернизации "Укрзализныця" получает фактически новые вагоны, однако их стоимость на 30% ниже новых", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, в столиках есть специальные полочки для подзарядки телефонов, а купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля.

"Это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона. Средняя цена нового вагона – около 30 млн грн", – уточнили в компании.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе с производственно-инжиниринговым предприятием "Научно-производственное объединение "Рост" работает над разработкой концепции обновленного плацкартного вагона, который, в частности, будет оборудован шторками приватности для каждой полки, в каждом вагоне будут установлены пеленальные столики.

"Указанный плацкартный вагон еще предстоит пройти испытания и доработки, после чего сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году", – сказано в сообщении.

В целом "Укрзализныця" планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов ежегодно, плацкартные вагоны будут одним из приоритетов.

Как сообщалось, ООО "Научно-производственное предприятие "Рост" – давний подрядчик "Укрзализныци". Компания периодически выигрывала многомиллионные тендеры на установку вакуумных туалетов по ценам, которые существенно выше аналогичных подрядчиков, например, для РЖД.

"НПП "Рост" принадлежит экс-депутатам от "Партии регионов" Любви Пароновой (Вольнянской горсовет) и Константину Лебедю (Вольнянский райсовет). Оно владеет ООО "Вольнянский машиностроительный завод", с которым входит в ассоциацию "Рост-Холдинг", производящей товары для железной дороги.