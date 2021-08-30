Прокуратура передала в суд дело против бывшего главы банка "Аркада"

Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-главы правления банка "Аркада", трех его заместителей и главного бухгалтера по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, экс-глава правления совместно с заместителями и главным бухгалтером банка с привлечением юридических лиц организовали и наладили схему растраты средств участников фондов финансирования строительства", – сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые реализовали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади квартир составляла от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается договорами инвестирования строительства между банком и доверителями – юридическими лицами.

При этом инвесторами по этим акционным договорам оказались связанными с банком юрлица, что запрещено законом "О банках и банковской деятельности".

"В дальнейшем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ, должностные лица банка, вопреки закону "О финансово-кредитных механизмах", приняли решение о расторжении договоров инвестирования и возврате доверителям средств. При этом банк безосновательно вернул доверителям средства в сумме 22 млн грн, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств", – сказано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что расследование других эпизодов хищения активов финучреждения продолжается.

С 12 декабря 2019 года по 3 сентября 2020 года должность председателя правления банка "Аркада" занимала Татьяна Ковальчук, которая уволилась после признания банка неплатежеспособным по собственному желанию.

Как сообщалось, Национальный банк 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала, а в сентябре того же года решил ликвидировать банк.

Причиной отнесения банка к неплатежеспособным в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского. Фонд гарантирования пытается вернуть этот актив с помощью судов, но безуспешно.

Связанная с банком "Аркада" компания "Аркада-строительство" строила 39 домов в больших жилых массивах Киева "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". После банкротство банка их строительство было заморожено и частично возобновлено после смены застройщика.

Глава МВД Арсен Аваков осенью 2020 года заявлял, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.