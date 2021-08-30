Венгрия планирует подписать договор на поставку российского газа в обход Украины

Венгерская сторона до конца сентября планирует заключить с российским "Газпромом" новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября.

Как сообщает Bloomberg, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Интерфакс-Украина.

Новый документ рассчитан на 15 лет, с возможностью изменения условий через 10 лет.

Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

Сийярто назвал цену нового контракта "намного более выгодной", чем та, по которой Венгрия платит за газ по действующему контракту.

"Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию. На встрече речь также шла о работе венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы", – сообщили в "Газпроме".

В 2020 году концерн поставил в Венгрию 8,64 млрд куб. м газа, за 2019 год – 10,52 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% – до 3,91 млрд куб. м.