Данилишин предложил сократить отчисления в резервы Нацбанка ради наполнения госбюджета

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предложил сократить объем формирования общих резервов НБУ для увеличения объема прибыли, направляемой в государственный бюджет.

Об этом Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что сейчас общие резервы НБУ формируются в размере 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка, чтобы изменить эту норму необходимо внести изменения в закон "О Национальном банке Украины".

"В предыдущие годы благодаря рекомендациям Совета НБУ были пересмотрены процедуры формирования и использования резервов собственного капитала, в результате чего высвобождение средств составило 2,1 млрд грн в 2017 году и 5,2 млрд грн в 2019 году. Это увеличило объем прибыли, который направляется в государственный бюджет", – напсиал Данилишин.

Он также указал на необходимо обеспечить достаточные возможности правительства финансировать государственные расходы, которые сейчас остаются ограниченными.

"Задачей государства, включая центральный банк, должно быть создание таких условий, при которых государственная экономическая политика будет иметь возможность выполнить свою стабилизирующую роль в экономике и поддержать экономический рост", – подчеркнул Данилишин.

Как сообщалось, ранее Национальный банк спрогнозировал снижение суммы прибыли к распределению за 2021 год до 27,3 млрд грн с 40,73 млрд грн за 2020 год. Из этой суммы будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году 13,6 млрд грн.

Напомним, по итогам 2020 года Нацбанк перечислил в госбюджет 2021 года 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.

Ранее в НБУ уже указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.