Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

Польская нефтяная и газовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала соглашение о покупке у "ЭРУ Менеджмент Сервисез" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.

Как сообщили в пресс-службе ЭРУ, заключению соглашения предшествовало получение разрешений от польского органа по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей и Антимонопольного комитета Украины.

Подготовительные работы к началу бурения геологоразведочной скважины на месторождении должны быть завершены до конца 2021 года.

"Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года, после чего состоятся испытания пластов. Если будут получены положительные результаты испытаний, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году", – отмечается в сообщении.

Владельцы "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины.

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявляла на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которое в 2015 году получило разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.