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Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

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Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

Польская нефтяная и газовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала соглашение о покупке у "ЭРУ Менеджмент Сервисез" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.

Как сообщили в пресс-службе ЭРУ, заключению соглашения предшествовало получение разрешений от польского органа по вопросам защиты конкуренции и прав потребителей и Антимонопольного комитета Украины.

Подготовительные работы к началу бурения геологоразведочной скважины на месторождении должны быть завершены до конца 2021 года.

"Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года, после чего состоятся испытания пластов. Если будут получены положительные результаты испытаний, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году", – отмечается в сообщении.

Владельцы "Карпатгазвидобування" также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины.

Как сообщалось, ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявляла на первую половину 2021 года.

Назадолго перед этим управляющие партнеры группы компаний "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали конечными бенефициарными владельцами соответственно 51% и 49% ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которое в 2015 году получило разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области. Мудрый также был назначен директором "Карпатской индустриальной группы 2014".

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) занимается разведкой и добычей природного газа и сырой нефти, а также импортом, хранением, продажей, распределением газообразного и жидкого топлива, производством тепла и электроэнергии, предоставляя, кроме этого, услуги по геофизике и бурению. Ее дочерние компании и филиалы осуществляют геологоразведочную и производственную деятельность в Норвегии и Пакистане, занимаются продажей газа в Германии и трейдингом СПГ через офис в Лондоне.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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главный вопрос, будет ли этот газ попадать на украинский рынок и по какой цене ?
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30.08.2021 17:44 Відповісти
Нет, попадать не будет. А если и будет, то по очень высокой цене.
Все как обычно.
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31.08.2021 04:14 Відповісти
А які, по-вашому варіанти? PGNiG буде ховати його собі в карман, і не продавати? Чи вони перекачають його в свої родовища, на території Польщі?
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31.08.2021 10:36 Відповісти
российский газ тоже проходит через газотранспортную систему Украины, но от этого он не становится украинским
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31.08.2021 16:48 Відповісти
"Если будут получены положительные результаты испытаний, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023 году", - отмечается в сообщении." Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине - Цензор.НЕТ 8085
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31.08.2021 14:14 Відповісти
газ будет польским а не украинским, вне зависимости по какому маршруту и куда его будут качать....
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31.08.2021 16:51 Відповісти
Andru Volum "газ будет польским а не украинским"


Откуда информация? Вы прочли эти условия спецразрешения на добычу газа ? Вам верить на слово или все таки ссылкой поделитесь, где прочли об этих спецразрешениях ? Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине - Цензор.НЕТ 3874
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31.08.2021 22:51 Відповісти
это мое предположение и простая бизнес логика. Или Вы считаете что польская фирма будет добывать газ для Вас бесплатно ? ))))) А украинскую фирму поляки наверное купили для того что бы сделать Вам приятно. Или им денег девать некуда ? ))))))
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01.09.2021 08:13 Відповісти
Ты хоть бы поинтересовался соглашением о разделе продукции для добывающих компаний в Украине, чучело ты безграмотное Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине - Цензор.НЕТ 967 "Бизнес-логика", мля... Бизнесмен мамкин Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине - Цензор.НЕТ 4577
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05.09.2021 12:24 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !)
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31.08.2021 00:41 Відповісти
Nie ma za co, panowie. Naucz umysł do umysłu
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31.08.2021 06:32 Відповісти
 
 