Нацбанк подтвердил сокращение отчислений в бюджет в 2020 году на 11 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) подтверждает ориентир по переводу 13,6 млрд грн прибыли к распределению за 2021 год в государственный бюджет Украины в 2022 году, несмотря на чистый убыток регулятора в первом полугодии текущего года в размере 12,16 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Интерфакс-Украина.

"Обязательства НБУ в части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет, будут сформированы по итогам-2021 и обнародованы весной 2022 года. Поэтому в этом вопросе не нужно ориентироваться на показатели в промежуточной консолидированной финотчетности Нацбанка по итогам первого полугодия 2021 года. Ориентиром являются прогнозные ожидания НБУ по сумме части прибыли к распределению за 2021 год… в размере 13,6 млрд грн", – сказано в сообщении.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что окончательный объем части прибыли НБУ, подлежащей перечислению в госбюджет в 2022 году, будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и определяться после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ финотчетности центробанка за 2021 год.

Согласно нормам Бюджетного кодекса Украины, проект государственного бюджета на 2022 год будет передан в Верховную Раду до 15 сентября 2021 года.

Как сообщалось, в апреле Национальный банк спрогнозировал снижение суммы прибыли к распределению за 2021 год до 27,3 млрд грн с 40,73 млрд грн за 2020 год. Из этой суммы будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году 13,6 млрд грн.

Напомним, по итогам 2020 года Нацбанк перечислил в госбюджет 2021 года 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.

Ранее в НБУ уже указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.