Аграрии получили 565 миллионов компенсации процентов по кредитам
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За июль субъектам хозяйствования АПК направили 478,8 млн грн для частичной компенсации процентов за пользование кредитами, общая сумма выплат на сегодня составила почти 565 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики, эти средства получат более 2,6 тыс. заемщиков, которые подавали заявки уполномоченным банкам.
Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями – 190 млрд грн, из них льготных подлежат компенсации – 27 млрд грн, в том числе:
По видам кредитов:
- Краткосрочныt – 10,7 млрд грн (39,6%);
- Среднесрочныt – 10,1 млрд гн (37,4%);
- Долгосрочныt – 6,2 млрд грн (23%).
По видам заемщиков:
- Отрасль животноводства – 4,5 млрд грн (16,8%);
- Другие отрасли – 22,5 млрд грн (83,2%).
Средние проценты ставки банков, под которые аграрии привлекли кредиты составили 14-16% годовых.
Из общего количества уполномоченных банков (37), принял участие в предоставлении компенсации по кредитам 31 банк.
В министерстве напомнили, что в 2021 году для финансовой поддержки мер в агропромышленном комплексе путем удешевления предусмотрено 1,2 млрд грн.
За период январь-июль фактически использовано 47,1% от плана.
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