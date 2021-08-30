Аграрии получили 565 миллионов компенсации процентов по кредитам

За июль субъектам хозяйствования АПК направили 478,8 млн грн для частичной компенсации процентов за пользование кредитами, общая сумма выплат на сегодня составила почти 565 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики, эти средства получат более 2,6 тыс. заемщиков, которые подавали заявки уполномоченным банкам.

Общий объем кредитов, привлеченный предприятиями – 190 млрд грн, из них льготных подлежат компенсации – 27 млрд грн, в том числе:

По видам кредитов:

Краткосрочныt – 10,7 млрд грн (39,6%);

Среднесрочныt – 10,1 млрд гн (37,4%);

Долгосрочныt – 6,2 млрд грн (23%).

По видам заемщиков:

Отрасль животноводства – 4,5 млрд грн (16,8%);

Другие отрасли – 22,5 млрд грн (83,2%).

Средние проценты ставки банков, под которые аграрии привлекли кредиты составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков (37), принял участие в предоставлении компенсации по кредитам 31 банк.

В министерстве напомнили, что в 2021 году для финансовой поддержки мер в агропромышленном комплексе путем удешевления предусмотрено 1,2 млрд грн.

За период январь-июль фактически использовано 47,1% от плана.