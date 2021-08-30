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Ограничение движения поездов около Авдеевки продлили до 3 сентября

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Ограничение движения поездов около Авдеевки продлили до 3 сентября

АО "Укрзализныця" продлила действие ограничения движения поездов в Донецкой области до 3 сентября включительно.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Таким образом, поезд №136 Киев-Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 Днепр-Авдеевка – до станции Очеретино.

Ранее сообщалось, что движение поездов около Авдеевки было ограничено с 28 августа в связи с артиллерийским обстрелом с неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытие. Ограничения движения планировались до 30 августа. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


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