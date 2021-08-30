Украина должна импортировать 3,5 миллиона тонн угля для отопительного сезона, – Минэнерго

Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Интерфакс-Украина.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал он в интервью агентству.

При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" – начали заключать контракты на импорт угля.

По словам, цена электроэнергии на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить электроэнергию, продавать и зарабатывать".

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить осенне-зимний период", – резюмировал министр.

Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ю блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало осенне-зимнего периода достигнут 19,5 млрд куб. м.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн энергетического угля из США, который они разделят поровну по прибытию Поставка американского угля от компании Hamilton mine US будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.