Решение Банка Англии о законности процедуры bail-in облигаций "Приватбанка" на $595 миллионов вступило в силу

Решение Банка Англии о признании процедуры bail-in еврооблигаций "Приватбанка" вступило в законную силу и отныне является окончательным и таким, что не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

В банке напомнили, что 14 мая Банк Англии принял позитивное решение по запросу НБУ о законности проведенной в конце 2016 года при национализации "Приватбанка" операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую специально-созданную компанию (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.

Отмечается, что процедура bail-in, осуществленная Нацбанком, составляла важную часть мероприятий принятых государственными органами Украины для национализации "Приватбанка".

Согласно английскому праву, у лиц на которых распространялось соответствующее решение, было три месяца на его обжалование в английском суде путем судебного пересмотра.

"Такой трехмесячный срок прошел и в английский суд не было заявлено ни одного требования о судебном пересмотре. Таким образом, решению Банка Англии о признании процедуры bail-in в соответствии с Актом Соединенного Королевства о Банках было предоставлено законную силу в Англии и такое решение является окончательным и не подлежит обжалованию", – говорится в сообщении.

Bail-in – инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.

Напомним, в ходе национализации "ПриватБанка" была проведена операция bail-in. В ее ходе были списаны средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд грн.

Эта операция оспаривается в украинских судах семьей Суркисов, а также офшорными компаниями, которые выступают держателями еврооблигаций банков.