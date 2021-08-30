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Украина стала членом консультационного центра по вопросам права ВТО

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Украина стала членом консультационного центра по вопросам права ВТО

Украина официально стала членом консультационного центра по вопросам права Всемирной торговой организации – 28 августа вступил в силу Протокол о присоединении Украины к основанию КЦП ВТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что членство в указанной международной организации предусматривает получение:

  • бесплатных юридических консультаций по вопросам права ВТО;
  • правовой помощи во время разрешения споров в рамках ВТО за плату, которая является значительно ниже, чем та, которая уплачивается юридическим фирмам на коммерческой основе (со скидкой в размере 40% к установленной почасовой базовой ставке);
  • бесплатных обучающих услуг относительно права ВТО.

"Пользование услугами КЦП ВТО усилит кадровую и институциональную способность Украины в защите своих прав и интересов в торгово-экономической сфере, в частности, во время разрешения споров в рамках ВТО, будет способствовать устранению торговых барьеров и экономии бюджетных средств", – говорится в сообщении.

КЦП ВТО – международная организация, созданная в 2001 году с целью предоставления правовой помощи развивающимся странам для обеспечения надлежащей реализации их прав и интересов как членов Всемирной торговой организации. Сегодня членами КЦП ВТО являются 12 развитых стран и 39 развивающихся членов ВТО.

Напомним, Верховная Рада ратифицировала Протокол о присоединении Украины к Соглашению о создании Консультационного центра по вопросам права ВТО 15 июня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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