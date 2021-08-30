Местные власти скопили на депозитах в государственных банках 11,6 миллиарда

По состоянию на 1 августа объем средств местных бюджетов на депозитах в госбанках составлял 11,63 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает Finbalance.

При этом в январе-июле было размещено средств на 18,35 млрд грн, а возращено – на 6,72 млрд грн.

Минимальная процентная ставка составила 5,4%, максимальная – 7,5%.

Наибольший объем депозитов – у местных бюджетов Донецкой (2,5 млрд грн), Днепропетровской (2 млрд грн), Харьковской (1,7 млрд грн), Полтавской (980 млн грн) и Львовской (806 млн грн) областей.

Из указанной суммы 4,99 млрд грн являются средствами местных бюджетов, 6,49 млрд грн – бюджеты территориальный общин, 146 млн грн – районные бюджеты.