Оператор "Vodafone Украина" увеличил квартальную прибыль на 20%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2021 года вышел на показатель выручки 4,9 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,211 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Показатель OIBDA увеличился на 31% и достиг 2,84 млрд грн, маржа OIBDA составила 57,9% (во втором квартале 2020 года - 52,6%).

Как подчеркивают в "Vodafone Украина", основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах. Постепенное восстановление доходов от роуминга также повлияло на рост доходов.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU возрос на 21%, до 83,1 грн.

База клиентов "Vodafone Украина" во втором квартале 2021 года незначительно сократилась – на 0,3%, до 18,9 млн пользователей.

Во втором квартале 2021 года выручка от роуминга собственных абонентов увеличилась на 22%, а рост потребления составил 57% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, традиционно самым оживленным периодом. "Потребление данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему, "доковидному" уровню уже в следующем году", – отмечает пресс-служба оператора.

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Ранее сообщалось, что компания в 2020 году сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

Напомним, в конце декабря 2019 года NEQSOL Holding закрыл сделку по покупке "Vodafone Украина" с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI.

В ноябре NEQSOL Holding через контролируемую им компанию подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.