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Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 60 миллиардов

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Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 60 миллиардов

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 220 кредитов на 607,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 22 549 кредитов на общую сумму 59,5 млрд грн.

Из них 20,9 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7,1 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 31,5 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 37 банками.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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