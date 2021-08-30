СБУ разоблачила масштабную добычу песка на территории заповедника в Тернопольской области

СБУ заблокировала незаконную добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка "Кременецкие горы" в Тернопольской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке.

Отмечается, что такие действия приводили к постепенному превращению парка в сплошной карьер.

По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн грн.

На данный момент специалисты устанавливают размер убытков, нанесенных экосистеме региона. Так как на месте незаконной разработки полезных ископаемых объекты природ6но-заповедного фонда подверглись необратимым нарушениям.

"Установлено, что нелегальный бизнес организовали 5 представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу полезных ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники, сняли грунтовый покров парковой зоны на площади 8 га", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.