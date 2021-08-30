БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
714 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3 247 10
газ (7466) Європа (554) ціни (2970)

Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов взлетела до $598 за тысячу кубометров, к вечеру она пробила отметку 49,26 евро за кВт.ч, или $600 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В понедельник министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам минситра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС. 

Отметим, что в минувшую пятницу торги закрылись на отметке $586 за тысячу кубометров. ООО "Газпром экспорт" на прошлой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, что привело к очередному росту цен на европейских газовых биржах. 

Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее – 24 и 26 августа – продавались только контракты на 2023 год.

По данным Bloomberg, изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.

Кроме того, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина добывает собственный газ, полностью покрывая потребности населения.
Цена добычи лежит между 70-100$.
Украинский олигархат продает нам же наш собственный газ по мировым ценам, кладя прибыль в свой карман!
показати весь коментар
30.08.2021 10:58 Відповісти
Ну да, я помню еще Сеня в 2014-м на Майдане говорил, шо у нас дофига газа собственной добычи по 70 баксов !
показати весь коментар
30.08.2021 12:53 Відповісти
Они все об этом говорят из оппозиции, а дорвавшись до власти, резко забывают, набивая карманы.
Сеня это сказал в 2013 году, а начал цены задирать как раз уже в 2014! Цены на газ в Европе приблизились к $600 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 5158 Цены на газ в Европе приблизились к $600 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 5158
показати весь коментар
30.08.2021 13:37 Відповісти
До конца зимы, обе ветки «Северного потока-2» будут работать на полную мощность в режиме «опытной эксплуатации».
показати весь коментар
30.08.2021 12:47 Відповісти
1. Не будут.
2. У тебя - ватного чмошника из какого-то мухосранска, газа не будет никогда.
показати весь коментар
30.08.2021 19:30 Відповісти
Ситуация достигнет полного абсурда, а потом фсе, долго ждать не придётся.
показати весь коментар
30.08.2021 14:27 Відповісти
голозадые гопники нагнули немцев и ЕС своим газом
просто потому,
что знают, что те - за копейку удавятся,
но не скажут им :- Жрите свой газ - сами!
показати весь коментар
30.08.2021 15:52 Відповісти
Наверное не совсем так, Европа потребляет всего (сжиженного и трубного природного газа) 551 млрд. куб.м. из них 184,9 из РФ почти 34%, заменить "агрессивный" газ пока не могут(пытаются перейти на водородные технологии, но это...), а производство останавливать себе в ущерб вряд ли кто согласится. Вот и ...
показати весь коментар
31.08.2021 10:31 Відповісти
Варто відзначити, що європеєць може купити втричі більше газу, чим українець.
показати весь коментар
30.08.2021 19:20 Відповісти
Чего-то автор или не понимает, или ф...ю пишет. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures в понедельник с началом торгов взлетела до $598 за тысячу кубометров, к вечеру она пробила отметку 49,26 евро за кВт.ч(49,26 евро за мВт.ч., а не кВт.ч. поделим 49,26/1000 =0,04926 евро за 1 кВт ч.), или $600 за тысячу кубометров. Хозяин, барин, как хочу так, продаю и кому хочу.
показати весь коментар
31.08.2021 09:55 Відповісти
 
 