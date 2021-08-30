БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
797 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
634 1
валюта (1658) гривня (1190) курс (1126) НБУ (8353) купівля (1258)

Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины за короткую неделю с 25 по 28 августа продал на межбанковском валютном рынке $20,5 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Операция была проведена путем интервенций по единому курсу.

Отметим, что в последний раз Нацбанк продавал валюту в конце июня.

В то же время, регулятор не проводил интервенции по выкупу валюты с межбанка.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $1,08 млрд и продал $190 млн.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такий собі непоганий рагулятор - обкрадає всю Україну і ховається в Лондоні, в столиці нашого головного зовнішньополітичного друга, партнера і очевидно власника...
показати весь коментар
30.08.2021 10:29 Відповісти
 
 