Нацбанк возобновил продажу валюты на межбанке

Национальный банк Украины за короткую неделю с 25 по 28 августа продал на межбанковском валютном рынке $20,5 млн.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Операция была проведена путем интервенций по единому курсу.

Отметим, что в последний раз Нацбанк продавал валюту в конце июня.

В то же время, регулятор не проводил интервенции по выкупу валюты с межбанка.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $1,08 млрд и продал $190 млн.