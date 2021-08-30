"Мотор Сич" и "Антонов" заключили договор на 920 миллионов

АО "Мотор Сич" подписало с госпредприятием "Антонов" из состава концерна "Укроборонпром" контракт на 920 млн грн, направленный на увеличение ресурса двигателей для самолетов "Мрия" и "Руслан".

Как свидетельствуют данные Prozorro, документ подписан 25 августа, передает портал Defense Express.

За эту сумму "Морот Сич" проведет поэтапное увеличение сроков службы хранения и эксплуатации авиационных двигателей семейства Д-18Т, Д-18Т серии 1, д-18Т серии 3.

Эти турбовентиляторные контурные двигатели эксплуатируются в составе самолетов Ан-124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

В договоре отмечается, что по состоянию на 2021 год стоимость одного часа увеличения эксплуатационного ресурса двигателя Д-18Т составляет $264. То есть за 920 млн грн (около $34,16 млн) можно получить условные 129 420 часов – около 15 лет.

Ранее сообщалось, что ГП "Антонов" 10 июня заказало у "Мотор Сич" авиационных двигателей на 414,99 млн грн.