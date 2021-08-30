Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике (обновлено)
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".
Об этом говорится в указе №452/2021 от 28 сентября, который опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено:
- в трехдневный срок проработать вопрос по управлению публичным акционерным обществом "По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз" для гарантированного обеспечения природным газом потребителей региона;
- в двухнедельный срок с целью обеспечения обоснованности и приемлемости параметров стимулирующего регулирования для операторов систем распределения электрической энергии: провести анализ методики оценки активов субъектов естественных монополий, субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии и по результатам внести предложения по ее корректировке с последующей корректировкой соответствующих тарифов операторов систем распределения; разработать действенный механизм обеспечения возможности введения временной администрации к субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии и/или нарушения такими субъектами лицензионных требований осуществления хозяйственной деятельности;
- в двухнедельный срок осуществить анализ структуры собственности всех операторов систем распределения электрической энергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев таких субъектов хозяйствования;
- осуществить проверку достаточности выполненных мероприятий по отделению деятельности всех операторов систем распределения электрической энергии от деятельности по поставке электрической энергии и принять меры по недопущению функционирования вертикально интегрированных субъектов хозяйствования.
Кроме того, Кабмину и Фонду госимущества до 31 августа 2021 года поручено:
- исключить из перечня объектов большой приватизации государственной собственности и перечня объектов малой приватизации государственной собственности принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электрической энергии с последующим определением Министерства энергетики Украины органом управления такими пакетами акций.
- завершить реализацию мероприятий по отделению деятельности операторов систем распределения электроэнергии, акции которых находятся в государственной собственности, и поставщиков универсальных услуг и осуществить передачу поставщиков универсальных услуг государственной формы собственности в управление "Энергоатому".
До 31 января 2022 года необходимо:
- активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации/аренды газораспределительных систем государственной формы собственности;
- обеспечить проведение: 1) инвентаризации объектов газоснабжения всех форм собственности, которые используются для распределения природного газа; 2) проверить наличие правоустанавливающих документов на государственное имущество, используемое для распределения природного газа, и в случае необходимости их восстановления согласно результатам проведенной инвентаризации согласно абзацу второму этого подпункта; 3) инвентаризации земельных участков, на которых расположены объекты газотранспортной системы.
Также до 31 декабря 2021 года Фонд госимущества, Антимонополь6ный комитет и НКРЭКУ должны обеспечить проведение в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере распределения природного газа в части надлежащего хранения объектов газораспределительных систем государственной формы собственности.
Кроме того, до конца текущего года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанк должны утвердить Концепцию внедрения и развития рынка "зеленых" облигаций и утвердить план мероприятий по ее реализации.
В то же время Антимонопольный комитет с привлечением в случае необходимости правоохранительных органов обязан проверить соответствие действий:
- газоснабжающих компаний на предмет соблюдения норм законодательства о защите экономической конкуренции во время подготовки и проведения отопительного периода 2020/21 года;
- НАК "Нафтогаз Украины" на предмет соблюдения норм законодательства о защите экономической конкуренции при реализации природного газа, добытого субъектами хозяйствования, связанными с ним отношениями контроля.
Также поручено разработать и подать ряд законопроектов.
Будь ласка, зачекайте...
А сделать министерство энергетики ответственным за распределение эл. энергии и передать им функции планирования и управления ТЭЦ для маневрирования и поддержания стабильной работы АЭС не желаешь сделать?
"О НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ В ЭНЕРГЕТИКЕ" ???
Если наказывать тех кто не вывел из Иловайска без потерь, то начинать нужно с тех кто завел туда
15 серпня 2017
ГРУППА ЛЮДЕЙ БЕЗ ИНФОРМАЦИИ, БЕЗ ДАННЫХ РАЗВЕДКИ, БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ, БЕЗ ВОЕННОГО ОПЫТА, БЕЗ МАЛЕЙШЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЙНЕ НА ТОТ МОМЕНТ, В УГОДУ ШКУРНЯКАМ ОДНОЙ ИЗ ФПГ СПЛАНИРОВАЛА«ОПЕРАЦИЮ»,
А ТОЧНЕЕ АВАНТЮРУ,
ИСТИННОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ БЫЛ ОТЖИМ ЗУГРЕСА У АХМЕТОВА
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано.
Но на это было наплевать тем, кто планировали это.
Потому что ИЛОВАЙСК БЫЛ ПРИКРЫТИЕМ!
КОРБАНУ НУЖЕН БЫЛ ЗУГРЕС, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для «победителей» собравшихся въехать в Киев с победой. Именно они, в кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска?
Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней
Руководство ЗСУ не принимало участие в планируемой операции, потому что это была тема МВД, и на коммуникацию с ЗСУ потенциальные «победители» тупо забили?
ГДЕ БЫЛИ ТРОЕ СУТОК СБЕЖАВШИЕ ГЕНЕРАЛ ХОМЧАК И БЕРЕЗА?
Иловайск был чисто милицейской операцией. Планирование проводилось не военными, а Корбаном, Семенчено и прочими умниками, которые сейчас перекладывают ответственность на ЗСУ.
ЛЕГАЛИЗОВАЛ ОПЕРАЦИЮ С УЧАСТИЕМ ЗСУ ХОМЧАК, КОТОРЫЙ НАРУШИВ ПРИКАЗ МУЖЕНКО ПОЕХАЛ В ИЛОВАЙСК.
А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ.
https://site.ua/skitalec/8982/