SkyUp изменил условия бесплатного выбора места при покупке билета (обновлено)

Лоукостер SkyUp убрал из самого дешевого тарифа с включенным багажом Standard возможность выбирать место при покупке билета.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, опция заблаговременного выбора места в тарифе Standard по-прежнему присутствует, но изменились временные рамки выбора места.

Так, если раньше по указанному тарифу можно было выбрать место сразу при покупке билета, то теперь такая возможность доступна бесплатно только за 15 дней до даты вылета.

"Выбор места в тарифе Standard при бронировании и до открытия онлайн-чекина стал платным. Однако для направлений, по которым услуга онлайн-чекина не предоставляется, выбор

места остается бесплатным во время бронирования или в любое время заранее, как и прежде", – подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Ранее пассажиры с такими билетами без дополнительной платы могли забронировать места после 5 ряда и до конца салона за исключением кресел в аварийных рядах. Согласно обновленным правилам, за выбор места сразу при покупке билета необходимо будет заплатить от $6 до $21 в зависимости от ряда и размещения около прохода, на среднем кресле или у окна, сообщало отраслевое издание avianews.com.

Бесплатное бронирование мест заранее теперь осталось у пассажиров, которые купили самые дорогие билеты по тарифу Flex.

В компании также сообщили, что в тарифе Basic появилась возможность бесплатного выбора мест после открытия онлайн-чекина, который для этой категории пассажиров открывается за 48 часов до вылета.

По тарифу Standard SkyUp оставил возможность бесплатно выбирать место во время онлайн-регистрации, начиная с 6 ряда, за исключением аварийных рядов. Дистанционная регистрация открывается для таких билетов за 15 дней до вылета.