Air Astana с 7 сентября увеличит частоту рейсов в Украину

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 7 сентября увеличит частоту полетов на маршруте Киев-Нур-Султан до трех раз в неделю.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, передает avianews.com.

Сейчас авиакомпания летает между столицами Украины и Казахстана два раза в неделю.

Новое расписание предусматривает полеты по понедельникам, вторникам и четвергам. Вылеты из Нур-Султана запланированы на 20:40, из Киева - на 23:05.

Также Air Astana летает в украинскую столицу из крупнейшего города Казахстана Алматы три раза в неделю. В результате общая частота полетов авиакомпании в Украину с сентября возрастет до шести в неделю.

Расписание рейсов Air Astana Киев-Нур-Султан-Киев с 7 сентября 2021 года:

вылет из Нур-Султана 20:40, прилет в Киев в 22:05, понедельник, вторник, четверг

вылет из Киева в 23:05, прилет в Нур-Султан в 06:00, понедельник, вторник, четверг

На обоих украинских маршрутах Air Astana использует модель полного сервиса. Она продает билеты эконом и бизнес-класса. Все пассажиры получают бесплатное питание, доступ к бортовой системе развлечений, могут взять на борт большую ручную кладь.

Граждане Украины могут посещать Казахстан в том числе с целью туризма. Для этого перед вылетом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Он должен показать негативный результат, то есть подтвердить, что человек не болен.

С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Казахстана должно пройти не более 72 часов. Документ о тестировании должен быть на русском, казахском или английском языках.

Медицинская туристическая страховка на одну неделю для Казахстана стоит 190 грн. Она покрывает в том числе лечение от COVID-19. Медицинский полис можно оформить онлайн и получить эго цифровую версию на электронную почту.