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Чиновники "Укрзализныци" в Харьковской области присвоили 2 миллиона, выделенных на зарплаты, – СБУ

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Чиновники

Служба безопасности разоблачила чиновников одного из филиалов АО "Укрзализныця" в Харьковской области, которые присвоили около 2 млн грн, выделенных на зарплату работникам.

Об этом сообщает пресс-служба Управление СБУ на Харьковщине.

"По материалам следствия, к схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В течение последних лет руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", – говорится в сообщении.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ в Харьковской области


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Всего то 2 миллиона!? И стоит из за этой "мелочи" пожар раздувать? Вон покойный Гепа только на фанерной избушке для Деда Мороза каждый год имел по 6 миллионов. Он умудрялся одну и ту же избушку из фанеры каждый Новый год выдавать за новую и вытаскивать за неё из бюджета каждый раз по 6 миллионов. На избушке только с каждым годом дописывали цифру вот и весь фокус.
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28.08.2021 19:48 Відповісти
 
 