Судно с 7 тысячами тонн украинской пшеницы затонуло в Критском море в результате столкновения

Судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с 7 тыс. тонн пшеницы на борту, рано утром в субботу затонуло в Критском море к востоку от полуострова Пелопоннес (Греция), все 16 сирийских членов экипажа в ходе широкомасштабной поисково-спасательной операции спасены.

Как сообщает издание Maritime Bulletin, судно затонуло после столкновения, передает Интерфакс-Украина.

"Более подробные сведения не приводятся, но, судя по позициям судов и траекториям в районе, Sea Bird, вероятно, столкнулся с генеральным грузовым судном Haya, которое по состоянию на 06:20 UTC 28 августа дрейфует к северу от предполагаемого места столкновения", – говорится в сообщении издания.

Согласно ему, вероятно, ливанское судно Haya также участвовало в поисково-спасательной операции. По его данным, последний сигнал Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени.

"Генеральное грузовое судно Sea Bird, IMO 8202941, дедвейт 7650, постройки 1985 года, флаг Того, менеджер - GMZ Ship Management CO SA, Ливан (EQUASIS)", – уточнило издание данные о затонувшем судне.