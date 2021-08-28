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Украина продлила действие квот на импорт серной кислоты еще на три года

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Украина продлила действие квот на импорт серной кислоты еще на три года

С целью защиты отечественных предприятий химической отрасли Межведомственнная комиссия по международной торговле продлила действие квот на импорт в Украину серной кислоты и олеума на три года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что с учетом интересов потребителей этой продукции квоты будут увеличиваться ежегодно на 15%.

"В первый городовой период, который начнется с 1 сентября 2021 года, объем квоты составляет 55 427 тонн, во второй – 63 741 тонна, в третий – 73 302 тонны", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в июле 2018 года Украина ввела квоты на импорт серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, сроком на 3 года. С 1 сентября 2020 года квота должна была составить 33,9 тыс. тонн для Беларуси, для России – 9,5 тыс. тонн, других стран – 4,8 тыс. тонн в год.

Как писал БизнесЦензор, введения спецпошлин на импорт серной кислоты требовали ее основные производители в Украине – ГП "Восточный ГОК", ГП "Сумыхимпром" и ООО "НПП "Зоря" и ООО "Первое химическое объединение".

Против этого выступали отечественные металлурги, которые используют дешевую российскую и белорусскую серную кислоту в производстве и опасаются роста цен на нее на внутреннем рынке из-за введения пошлин.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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